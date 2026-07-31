VIABILITÀ Incidente sulla Marecchiese: grave motociclista 75enne Lo scontro all’altezza della rotatoria di Sant’Ermete. Coinvolta anche una Fiat Panda

Incidente sulla Marecchiese: grave motociclista 75enne.

Un motociclista riminese di 75 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto questa mattina lungo la Marecchiese, all’altezza della rotatoria di Sant’Ermete, nell'incrocio tra via Casale Sant'Ermete. Tra le 7.30 e le 8, in un tratto già interessato a quell’ora da un intenso flusso di traffico. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio della Polizia locale dell’Unione Valle Marecchia, l’uomo stava percorrendo la rotatoria in sella a una Honda Shadow quando ha perso il controllo del mezzo ed è finito a terra.

Nell’incidente è rimasta coinvolta anche una Fiat Panda condotta da un altro uomo. Gli investigatori stanno verificando se vi sia stato un contatto tra l’auto e la motocicletta mentre i due mezzi affrontavano la rotatoria e se il sinistro sia stato provocato da una mancata precedenza.

Il motociclista, residente a poca distanza dal luogo dell’incidente e proveniente da via Casale, è stato sbalzato sull’asfalto. Nella caduta avrebbe riportato un grave trauma al volto, dopo che la moto ha urtato il cordolo della rotatoria. Sul posto sono intervenuti un’ambulanza del 118 e l’automedica. Dopo le prime cure e la stabilizzazione, i sanitari hanno disposto il trasferimento del ferito in elisoccorso all’ospedale Bufalini di Cesena. Le sue condizioni sono serie, ma, secondo le prime informazioni, non sarebbe in pericolo di vita.

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