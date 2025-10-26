CODICE DI MASSIMA GRAVITÀ Incidente sulla Marecchiese, grave motociclista dopo uno scontro con un’auto [fotogallery] L’uomo, sbalzato in un fossato, è stato trasportato in elisoccorso al Bufalini di Cesena. Temporanea chiusura al traffico per i rilievi

Incidente sulla Marecchiese, grave motociclista dopo uno scontro con un’auto [fotogallery].

Grave incidente stradale nella tarda mattinata di oggi lungo la Marecchiese, all’altezza del ristorante La Baracca. Un motociclista è rimasto ferito in seguito a uno scontro con un’auto avvenuto intorno alle 12.30. Secondo la ricostruzione della Polizia Locale, l'uomo in sella ad un’Aprilia, percorreva la strada in direzione mare quando ha impattato contro la fiancata destra di una Kia, che stava uscendo dal parcheggio del ristorante con una manovra di svolta a sinistra.

Nell’urto, il motociclista è stato sbalzato per alcuni metri, finendo nel fossato che costeggia la carreggiata. Soccorso dai sanitari del 118, l’uomo è stato trasferito con l’elisoccorso all'ospedale Bufalini di Cesena, in codice di massima gravità. La circolazione lungo la Marecchiese è stata temporaneamente interrotta per consentire i soccorsi e i rilievi di legge.

[Banner_Google_ADS]



Foto Gallery

I più letti della settimana: