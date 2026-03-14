Incidente sulla Marecchiese, morto il riminese Roberto Lunadei: addio all’ex pilota e meccanico del Motomondiale

La notizia della sua morte ha scosso il mondo delle due ruote e tutta la comunità riminese. Roberto Lunadei, 42 anni, ex pilota e meccanico nel Motomondiale, ha perso la vita nel tragico incidente avvenuto nel primo pomeriggio di ieri sulla Marecchiese. Lunadei stava viaggiando in sella alla sua moto quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrato frontalmente con un’auto che procedeva nella direzione opposta.

L’impatto è stato violentissimo e la moto ha preso fuoco dopo lo schianto. Sul posto sono intervenuti rapidamente i sanitari del 118 e l’elisoccorso, atterrato in un campo vicino alla strada, ma per il motociclista non c’è stato nulla da fare. I vigili del fuoco hanno domato le fiamme mentre le forze dell’ordine hanno eseguito i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.

La notizia della sua scomparsa ha rapidamente fatto il giro dell’ambiente del motociclismo, dove Lunadei era molto conosciuto. Dopo aver gareggiato come pilota nei primi anni Duemila in diverse competizioni, tra cui l’Europeo Stock 600 e il Civ Superstock 1000, aveva continuato la sua carriera nel paddock lavorando come meccanico nel Motomondiale. Nel corso degli anni aveva collaborato anche con il team Italtrans in Moto2, vivendo da vicino alcune stagioni importanti del team, tra cui quella culminata con il titolo mondiale conquistato da Enea Bastianini nel 2020.

Amici e colleghi lo ricordano come un professionista appassionato e una persona molto legata al mondo delle corse, che aveva trasformato la passione per le moto in un lavoro e in uno stile di vita. Intanto proseguono gli accertamenti delle forze dell’ordine per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente avvenuto lungo la Marecchiese.









