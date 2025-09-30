Incidente sulla Marecchiese: palo segnaletico si stacca e travolge un centauro

Grave incidente, frutto di una sfortunata coincidenza, nelle prime ore della mattinata di oggi a Novafeltria. Quando erano trascorse da pochi minuti le 5, un mezzo pesante che stava transitando all'altezza del Bar Sport di Novafeltria ha urtato un palo della segnaletica stradale a lato della carreggiata. Nell'impatto, il palo si è inclinato ma è rimasto in piedi e l'autista ha proseguito quindi per la sua strada. Poco dopo però, mentre stava transitando una moto guidata da un 50enne, il palo è crollato in strada colpendo in pieno l'uomo.

L'impatto è stato inaspettato e piuttosto violento: il 50enne è finito sull'asfalto riportando serie ferite. È stato quindi trasportato in codice di massima gravità all'ospedale Bufalini di Cesena. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti i Carabinieri di Novafeltria per ricostruire la dinamica e risalire al conducente del mezzo pesante che ha urtato inizialmente il palo, rendendolo pericolante.









