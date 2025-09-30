PIETRACUTA Incidente sulla Marecchiese: palo segnaletico si stacca e travolge un centauro L'impatto, causato da un danneggiamento avvenuto poco prima da un urto con un camion, è stato inaspettato. Il 50enne motociclista è stato trasferito in codice rosso all'ospedale Bufalini di Cesena

Incidente sulla Marecchiese: palo segnaletico si stacca e travolge un centauro.

Grave incidente, frutto di una sfortunata coincidenza, nelle prime ore della mattinata di oggi sulla Marecchiese, all'altezza di Pietracuta. Quando erano trascorse da pochi minuti le 5, un mezzo pesante che stava transitando davanti al Bar Sport ha urtato un palo della segnaletica stradale a lato della carreggiata. Nell'impatto, il palo si è inclinato ma è rimasto in piedi e l'autista ha proseguito quindi per la sua strada. Poco dopo però, mentre stava transitando una moto guidata da un 50enne, il palo è crollato in strada colpendo in pieno l'uomo.

L'impatto è stato inaspettato e piuttosto violento: il 50enne è finito sull'asfalto riportando serie ferite. È stato quindi trasportato in codice di massima gravità all'ospedale Bufalini di Cesena. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti i Vigili del fuoco e Carabinieri di Novafeltria per ricostruire la dinamica e risalire al conducente del mezzo pesante che ha urtato inizialmente il palo, rendendolo pericolante.



