CRONACA Incidente sulla Marecchiese: uomo perde il controllo dell'utilitaria che si cappotta

Brutto incidente nel primo pomeriggio sulla Marecchiese. Un uomo alla guida di una Fiat 600 stava viaggiando in direzione Novafeltria quando, un chilometro e mezzo prima della rotatoria per Verucchio, ha perso il controllo dell'utilitaria invadendo la corsia opposta e schiantandosi contro il muro di contenimento. La dinamica è al vaglio delle forze dell'ordine. Grande paura per il conducente che ha terminato la corsa con l'auto cappottata. Stabilizzato dal personale del 118, è stato trasportato in ospedale. Sul posto anche Vigili del fuoco e Carabinieri.

