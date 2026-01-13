Incidente sulla SP17 in Valconca: auto si capovolge, mamma e tre bimbi trasportati al Bufalini

Grave incidente nella mattinata di oggi a Montefiore Conca. Intorno alle 8.30, per cause ancora da appurare, una Fiat Panda è finita fuori strada sulla Sp17, all'altezza dell'incrocio con via Bottrigro. Alla guida del mezzo una donna di 40 anni con a bordo suoi tre figli, tutti giovanissimi, con eta compresa tra gli uno e i tre anni.

A causa dell'impatto, gli occupanti del veicolo sono rimasti incastrati nell'abitacolo. Per liberali si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Cattolica. Soccorsi dai sanitari del 118, i quattro sono stati trasportati all'ospedale Bufalini di Cesena in codice rosso. Secondo i primi referti, non sarebbero in pericolo di vita.

Gli agenti della polizia locale dell'Unione Valconca si stanno occupando di accertare la dinamica dell'incidente che non avrebbe visto coinvolti altri veicoli.









