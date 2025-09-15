CRONACA Incidente sulla SS16: motociclista si scontra con scooter e auto

Incidente questa mattina sulla Statale 16 a Rimini, poco prima del cavalcavia nei pressi dell’SCM. Intorno alle 11.30 un motociclista, diretto verso Ravenna-Ancona, ha perso il controllo del mezzo colpendo uno scooter e successivamente una Fiat 500 in coda. Lo scooterista ha riportato un trauma al ginocchio, mentre la passeggera dell’auto è rimasta illesa ma molto spaventata. Il motociclista è stato portato in ambulanza, ma non è in pericolo di vita. La Polizia Stradale ha eseguito i rilievi; il traffico è rimasto rallentato con lunghe code.

