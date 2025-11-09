Incidente sulla Statale 16: ciclista 15enne trasportato al Bufalini in elisoccorso

Attimi di paura nella tarda mattinata di oggi, domenica 9 novembre, per un incidente avvenuto a Riccione, lungo la Statale 16 Adriatica, all’altezza del Cimitero Militare Ellenico. Un ragazzo di 15 anni, in sella alla propria bicicletta, è rimasto ferito dopo essere finito violentemente contro un’autovettura che aveva frenato a causa del traffico intenso.

Secondo una prima ricostruzione, l’auto avrebbe rallentato bruscamente per una coda formatasi in direzione Pesaro. Il giovane ciclista, che procedeva nella stessa direzione, non sarebbe riuscito a fermarsi in tempo, andando a sbattere contro la fiancata del veicolo. L’impatto è stato molto forte e il ragazzo è caduto a terra, riportando traumi. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorsi del 118 con ambulanza e automedica, ed è stato fatto alzare in volo anche l’elisoccorso, che ha trasportato il 15enne all’ospedale Bufalini di Cesena. Il ragazzino era comunque cosciente, le sue condizioni non sono preoccupanti. Il traffico ha subito rallentamenti.

La Polizia Locale di Riccione ha effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.











