SCONTRO Incidente sulla Statale 16, distrutte due Bmw [fotogallery] Una delle due vetture avrebbe impattato contro lo spartitraffico per poi colpire l’altra vettura. Corsie bloccate per i soccorsi e i rilievi

Violento scontro tra due auto nel primo pomeriggio di oggi lungo la Strada Statale 16 a Rimini, nel presso del centro commerciale “Le Befane”.

Protagoniste due grosse Bmw che procedevano nella stessa direzione, verso Ravenna. Dalle prime testimonianze sembra che a scatenare il sinistro sia stata l'auto che precedeva, andando ad impattare contro lo spartitraffico. La vettura ha quindi colpito l’altra Bmw che stava procedendo nella corsia a fianco.

Ingenti i danni alle vetture, come dimostrano le immagini. Per fortuna meno serie le conseguenze per gli automobilisti. Uno dei due è stato trasportato in ambulanza all’ospedale “Infermi” di Rimini per accertamenti con codice di media gravità.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza della strada, riempita di detriti e di olio motore. Anche per questo sono state chiuse le corsie con impatto sul traffico.

Foto Gallery

