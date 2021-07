Incidente sulla Statale Adriatica: ad avere la peggio una bambina di 9 anni

Le immagini dei rilievi della Polizia Stradale

Grave incidente nel pomeriggio sulla Statale 16 Adriatica, all'altezza del distributore Eni di via Popilia. Coinvolti uno scooter, una moto di grossa cilindrata ed una ambulanza. Tre i feriti, tra cui una bambina di 9 anni ed un anziano, nonno della minore, entrambi trasportati all'ospedale Bufalini di Cesena.

Da una prima ricostruzione, pare che la moto abbia urtato sulla fiancata l'ambulanza che, svoltando a sinistra, stava per entrare nell'area di rifornimento. Il tutto mentre sopraggiungeva nella carreggiata opposta lo scooter con in sella nonno e nipote, urtati a loro volta dalla moto. Sul posto i sanitari del 118 con tre ambulanze e l'auto medicalizzata: richiesto l'intervento anche dell'elicottero da Ravenna. Ferite più lievi per il motociclista, trasportato all'Infermi di Rimini. Ad effettuare i rilievi, la Polizia Stradale.