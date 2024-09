RIMINI Incidente sulla statale Adriatica, traffico in tilt dopo cappottamento A scontrarsi due auto sulla carreggiata nord. Il conducente non avrebbe subito gravi conseguenze dal sinistro

Incidente, nella mattina di giovedì, sulla statale Adriatica, all'altezza dell'Obi. Erano circa le 9 quando due auto – una Toyota Yaris e una Fiat Tipo – sono entrate in collisione sulla carreggiata nord. Una delle due vetture si è ribaltata, finendo la corsa sottosopra. Alla guida dell'utilitaria, stando a quanto riporta il Corriere Romagna, c'era un uomo che pare non aver subito gravi conseguenze dal sinistro. Importanti invece le ripercussioni sul traffico. Sul luogo dello scontro sono intervenuti 118, Vigili del fuoco e la Polstrada per gestire la viabilità ed effettuare i rilievi del caso.

