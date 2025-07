Incidente sulla superstrada per San Marino: traffico rallentato, nessun ferito

Un incidente senza conseguenze gravi per le persone si è verificato nella mattinata di oggi sulla superstrada per San Marino, all’altezza dell’incrocio con via della Gazzella. Due le auto coinvolte, tra cui una con targa sammarinese. Secondo le prime ricostruzioni, una coppia — marito e moglie — stava viaggiando lungo la SS72 in direzione San Marino quando avrebbe tentato un’inversione a "U" per tornare verso Rimini. In quel momento, un'auto con targa sammarinese che viaggiava dietro di loro, li avrebbe centrati in pieno, scaraventandoli contro il semaforo. L'altra vettura è invece finita fuori strada, nella scarpata sulla destra.

Nonostante l’impatto violento, fortunatamente non si registrano feriti. Sul posto è intervenuta la Polizia stradale, che ha provveduto a chiudere una corsia di marcia per consentire i rilievi e la rimozione dei mezzi incidentati. Il traffico ha subito forti rallentamenti, ma è stato possibile deviare temporaneamente attraverso via della Gazzella.