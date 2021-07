Incidente sulla Tolemaide, motociclista trasportato d'urgenza al “Bufalini”

Terribile incidente nel pomeriggio di mercoledì a Rimini, sulla Tolemaide. Poco prima delle 18 una Kawasaki Tdm 900 stava procedendo in direzione mare quando, per cause al vaglio della Polizia Stradale, ha impattato contro un furgone che stava svoltando a sinistra. Il motociclista è stato sbalzato a terra mentre la moto ha proseguito la corsa sbattendo contro un'utilitaria che veniva dalla direzione opposta. Sul posto è accorsa un'ambulanza del 118 coi sanitari che a causa della gravità delle ferite dell'uomo hanno chiesto l'intervento dell'eliambulanza. Dopo essere stato stabilizzato, il motociclista è stato trasportato in elicottero al “Bufalini” di Cesena in codice di massima gravità.