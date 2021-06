Incidente tra auto e scooter a Marebello: 25enne finisce al Bufalini

Incidente stradale ieri pomeriggio a Marebello in viale Regina Margherita. Una donna alla guida di una Toyota, si è immessa sul viale, provenendo da viale Portofino. Da una prima ricostruzione, pare che la donna abbia effettuato un'inversione a "U" per dirigersi verso Rimini e durante la manovra ha impattato contro uno scooter che procedeva appunto in direzione Rimini. A bordo un 25enne del Bangladesh che è stato soccorso dal personale del 118 e ricoverato all'ospedale Bufalini di Cesena. Sul posto per i rilievi anche la polizia Municipale.

