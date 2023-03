INCIDENTE STRADALE Incidente tra utilitaria e monopattino sulla via Emilia: un giovane al Bufalini [Fotogallery]

Incidente poco dopo pranzo tra un monopattino e un'utilitaria sulla via Emilia. Secondo le prime ricostruzioni l'utilitaria, con a bordo due giovani, usciva dal distributore in direzione Santarcangelo quando ha centrato un giovane straniero a bordo del monopattino elettrico che proveniva dalla direzione opposta. Le sue condizioni sarebbero serie, l'ambulanza giunta sul posto lo ha trasportato al Bufalini di Cesena. La strada resta chiusa in direzione Rimini per permettere agli agenti sul posto di fare i rilievi del caso.

