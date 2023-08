CRONACA Incidenti lavoro: a Bologna ferito in macelleria col tritacarne Un dipendente trasportato in ospedale

Un 35enne è rimasto ferito in modo serio in un incidente sul lavoro in una macelleria di Bologna, ieri 26 agosto in mattinata in via Larga, periferia della città. L'uomo, dipendente dell'attività, si è fatto male ad una mano, mentre utilizzava un tritacarne. Per gli accertamenti è intervenuta la polizia. È stato portato in codice di massima gravità all'ospedale Maggiore e poi a Modena, dove c'è un reparto ospedaliero specializzato sulla chirurgia di mano.

