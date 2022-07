Incidenti stradali 2021: quadruplicati quelli coi monopattini elettrici

Sono stati la vera novità sulle strade italiane, partiti in sordina poi sempre più numerosi: i monopattini elettrici sono largamente utilizzati oggi in Italia, e di pari passo sono aumentati anche gli incidenti che li vedono coinvolti, quasi quadruplicati nel 2021: sono infatti passati da 564 a 2.101. I feriti da 518 a 1.980. I morti 10, uno dei quali era un pedone. In generale, secondo i dati Aci e Istat, nel 2021 gli incidenti stradali sono aumentati del 28,4%, così come i morti, 20% in più, e i feriti (+28,6%); valori tutti in aumento rispetto al 2020, quando per alcuni mesi la circolazione era quasi azzerata causa pandemia, ma ancora in diminuzione rispetto al 2019. Gli utenti più vulnerabili (pedoni, disabili in carrozzella, ciclisti e chi merita tutela particolare, tra cui i bambini) sono il 50,9% dei morti sulle strade. Preoccupa la situazione proprio dei bambini: 28, tra 0 e 14 anni, hanno perso la vita in incidenti stradali nel 2021. Guida distratta (15,4%), mancato rispetto di precedenza o semaforo (14,3%) e velocità elevata (10%) si confermano le principali cause di incidenti.