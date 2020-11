Incidenti stradali: 92 vittime in Emilia-Romagna nel 2019

Nel 2019 sono state 92 le vittime di incidenti stradali in Emilia-Romagna, 2.642 le persone rimaste ferite. Il numero complessivo degli scontri con lesioni a conducente o passeggeri è di 1.693. Lo rivela la Polizia Stradale che, in occasione della 'Giornata mondiale in memoria delle vittime della strada' che verrà celebrata domani, ha fornito i dati dello scorso anno.



Guida distratta, mancato rispetto della precedenza e velocità eccessiva (il dato, in totale, riguarda il 35% dei casi) sono, secondo la Stradale, i comportamenti più pericolosi al volante come certificano le sanzioni comminate nel 2019 per violazione del Codice della Strada. I verbali hanno riguardato velocità oltre i limiti consentiti, mancato uso dei dispositivi di sicurezza e uso del cellulare alla guida. La Stradale ha ricordato anche i 376 agenti scomparsi nell'adempimento del loro dovere.