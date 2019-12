Incidenti stradali: morti due giovani in Emilia-Romagna

Due giovani sono morti, nelle prime ore della mattinata, in due distinti incidenti stradali, entrambi avvenuti poco dopo le 7 sulle strade dell'Emilia-Romagna. A Bagnara di Romagna (Ravenna), un giovane di 22 anni, residente nella vicina Solarolo, per cause che sono al vaglio dei vigili urbani intervenuti per i rilievi, ha perso il controllo della sua Fiat Panda che è uscita di strada. Inutili i soccorsi. Nel Parmense, invece, un giovane è morto dopo uno scontro frontale con un'altra auto, a Parola di Fontanellato. Nello scontro sono rimaste ferite altre due persone, che sono ricoverate all'ospedale di Parma.