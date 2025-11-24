Incidenti stradali prima causa di morte tra i giovani: l'Emilia-Romagna lancia la campagna “Sulla strada” Nel 2024 in Regione 35 vittime e oltre 5mila feriti tra i 18 e i 29 anni. Irene Priolo: “Libertà significa responsabilità, soprattutto alla guida”.

In Emilia-Romagna i giovani tra 18 e 29 anni continuano a pagare il prezzo più alto della strada. Nel 2024, secondo i dati dell’Osservatorio regionale, 35 giovani sono morti in incidenti stradali e 5.127 sono rimasti feriti. Gli incidenti restano così la prima causa di morte per questa fascia d’età.

Da qui la decisione della Regione di parlare direttamente ai giovani con una nuova campagna sulla sicurezza, presentata al Campus Unibo di Sant’Alberto, a Ravenna, dall’assessora alla Mobilità e Trasporti Irene Priolo insieme al professor Giacomo Bergamini, delegato Unibo alla sostenibilità. Claim dell’iniziativa: “Sulla strada: stop al passato. Sii presente. Vivi il futuro”, realizzato con i servizi territoriali del sistema sanitario regionale.

“Gli incidenti stradali sono ancora la prima causa di morte tra i giovani nella fascia d’età tra i 18 e i 29 anni – commenta Priolo –. A quest’età la strada è sinonimo di crescita, libertà e autonomia, ma è importante capire che a queste nuove esperienze deve corrispondere una maggiore responsabilità, soprattutto quando ci si mette alla guida”. Distrazione – spesso legata a smartphone e dispositivi elettronici – e guida in stato di ebbrezza restano tra le cause più frequenti.

La sicurezza stradale è quindi un tema centrale, da affrontare anche grazie al mondo universitario. “Muoversi in libertà significa anche muoversi in sicurezza: serve consapevolezza, rispetto delle regole e attenzione verso gli altri”, afferma Bergamini.

La campagna mette al centro i comportamenti: pieghevoli con consigli per gli spostamenti, banner e una landing page sul sito dell’Osservatorio regionale per l’educazione alla sicurezza stradale, per trasformare ogni tragitto in un’occasione per “essere presenti” e guardare al futuro con più sicurezza.

