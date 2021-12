Incidenti stradali: tamponamento, riaperta A14 in Romagna

E' stato riaperto, poco dopo le 14.30, sull'autostrada A14 il tratto compreso tra Forlì e Faenza verso Bologna, chiuso in mattinata causa di un incidente avvenuto all'altezza del chilometro 65,5, che ha visto coinvolti in un tamponamento due mezzi pesanti. Al momento, all'interno del tratto interessato, il traffico transita su una sola corsia e si registrano 5 chilometri di coda in direzione Bologna.

