Incidenti su A1 e A14, auto in fiamme e disagi.

Mattinata di disagi e incidenti sulle autostrade dell'Emilia-Romagna. Sull'A14, nel tratto compreso tra Imola e Castel San Pietro in direzione Bologna, due vetture hanno preso fuoco nella carreggiata nord e l'incidente è stato risolto intorno alle 12.30, ma si sono create lunghe code. Intervento della Polizia stradale e dei vigili del fuoco e persone ferite in modo lieve. Sulla stessa carreggiata altre auto si sono tamponate e nella corsia opposta due vetture si sono scontrate, senza gravi conseguenze, sulla corsia di sorpasso. In tarda mattinata un altro incidente, con persone rimaste ferite, ha provocato il blocco temporaneo per incidente in A1 tra il bivio con la fine della complanare di Piacenza e il bivio A1/Diramazione Fiorenzuola, in entrambe le direzioni. Coda di 3 km anche tra Parma e Fidenza per incidente.

