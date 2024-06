Incidenti su due ruote, secondo Guidarini (AMI) serve cultura motociclistica

l'intervista a Marco Guidarini

C’è un’emergenza nell’emergenza in fatto di sicurezza stradale. Ed è quella dei motociclisti: Nel 2024 – secondo dati Asaps fermi a metà maggio - dei 400 morti sulle strade, solo nel fine settimana -,187 erano su un mezzo a due ruote. Un bilancio drammatico, che gli ultimi episodi che hanno insanguinato le strade romagnole, senza risparmiare San Marino, purtroppo dovranno aggiornare. Importante allora analizzare ed interpretare i dati. Marco Guidarini, medico traumatologo e presidente dell'Associazione Motociclisti Incolumi, parte dalla cultura motociclistica: protezioni, attenzione, formazione.

Per chi vuole correre c'è la pista. Il consiglio ai genitori è di iscrivere i ragazzi a corsi di guida sicura. Alle amministrazioni comunali ricorda che non esistono solo gli autovelox, occorre agevolare corsi di guida sicura su strada sfruttano l'esperienza di piloti o di chi ha guidato la moto per una vita. La moto è meravigliosa, il più divertente ventilatore che abbiano mai inventato, non è esente da rischi ma bisogna limitarli al massimo.

Nel video l'intervista a Marco Guidarini medico traumatologo e presidente dell' Associazione Motociclisti Incolumi