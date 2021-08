Incidenza contagi in calo in Italia, ma aumenta il numero dei decessi

Superate le 74 milioni di dosi somministrate, mentre sono 35 milioni e 600mila le persone che hanno completato il ciclo vaccinale, pari al 66% della popolazione over 12. I 50 Paesi più poveri del mondo però hanno ricevuto solo il 2% dei vaccini disponibili: eppure in questi Paesi vive il 20% della popolazione mondiale. E mentre i sindacati dicono no a scelte unilaterali sull'uso del Green pass nelle mense e si oppongono ad ogni disparità, l'ex ministra Paola De Micheli si schiera per l'obbligo vaccinale a insegnanti e personale scolastico: “Chi di noi genitori – scrive – si fiderebbe a mandare il proprio figlio da un insegnante che, pur potendo, non vuole vaccinarsi? Chi sarebbe contento di avere un terrapiattista o un propugnatore delle assurde tesi no vax come educatore dei propri figli?”. E' di 5.273 l'incremento odierno, con una incidenza in calo, al 2,2%, rispetto ai tamponi eseguiti. 19 in più i pazienti in terapia intensiva, 138 più di ieri quelli dei reparti ordinari. 54 le vittime, ieri erano state 30 di meno.







In Emilia-Romagna 478 i nuovi positivi su quasi 28mila tamponi. Incidenza dunque bassa, all'1,7%, ma i ricoveri continuano a crescere: 4 in più le terapie intensive (+17 i ricoveri nei reparti Covid). Impennata anche di decessi, 7, ma a causa di un riallineamento dati degli ultimi 10 giorni. Una vittima anche a Rimini (una donna di 72 anni di San Clemente), dove i casi in più sono 61 (36 sintomatici). L'Ausl Romagna ricorda inoltre che nelle sue strutture si entra con Green pass, obbligatorio per accompagnatori e visitatori, non così per i pazienti. L'amministrazione Biden ha deciso che gran parte degli americani dovrebbe ricevere un richiamo di vaccino otto mesi dopo la seconda inoculazione, e potrebbe cominciare ad offrire la terza verso metà settembre. In Francia invece continuano gli atti vandalici contro i centri di vaccinazione: l'ultimo, vicino Tolosa, è stato danneggiato e 500 dosi sono andate distrutte.