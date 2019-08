Incontro tra Di Maio e Zingaretti: è scontro sul nome di Conte

Vertice ieri sera tra Di Maio e Zingaretti. Il nodo è quello della scelta del premier: Il M5s con Grillo preme per il nome di Conte. Ma il segretario del Pd replica: che non intende rompere ma gli replica seccamente che serve "un governo di Svolta, non per una questione personale, ma per rimarcare una necessaria discontinuità" con l'esecutivo giallo-verde. M5s ha ribadito invece che punto fondamentale resta il taglio dei parlamentari.