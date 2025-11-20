Indagato per terrorismo jihadista non si presenta all’interrogatorio: scatta la caccia del Ros

È attualmente ricercato da parte del Ros dei carabinieri un giovane di 25 anni, originario del Bangladesh e residente a Rimini, indagato per reati legati al terrorismo islamico. La Procura distrettuale di Bologna aveva chiesto per lui la custodia cautelare in carcere con l’accusa di istigazione a delinquere aggravata.

Il provvedimento è legato a una serie di post sui social network nei quali l’indagato avrebbe inneggiato a Al Qaeda e all'ISIS. Il giudice per le indagini preliminari, prima di deliberare sull’eventuale arresto, aveva fissato un interrogatorio preventivo per la mattina di oggi, nell’ambito della riforma nota come “Nordio”, che introduce l’obbligo di avviso all’indagato per alcuni reati prima che la procura faccia richiesta di custodia cautelare. Tuttavia, l’indagato non si è presentato all’interrogatorio e risulta irreperibile. Il Ros ha avviato le attività di ricerca per rintracciarlo.

Le autorità mantengono il massimo riserbo sulle modalità dell’attività investigativa, sulle tempistiche e sulle misure in corso. Verrà valutata la possibilità di emettere un decreto di fermo o altro provvedimento restrittivo non appena il giovane sarà localizzato.









