EMILIA-ROMAGNA Indagine su servizio treni, giudizio positivo ma serve più puntualità e sicurezza Studio di Unimore su incarico di Federconsumatori, Adiconsum, Lega Consumatori e Udicon

Giudizio complessivamente positivo da parte dei passeggeri sul servizio ferroviario regionale dell'Emilia-Romagna. È quanto emerge dalla seconda indagine sulla qualità percepita, realizzata dall'Università di Modena e Reggio Emilia per conto delle Associazioni dei consumatori e finanziata dalla Regione.

“Questa indagine – spiega Elisa Martinelli, del Dipartimento Economia dell'Università di Modena e Reggio Emilia - cerca di mappare quella che è l'esperienza dell'utente del trasporto ferroviario regionale e lo fa cercando di capire la parte prima del viaggio, durante il viaggio e successivamente all'esperienza di viaggio. Quindi l'obiettivo è quello di andare a capire se ci sono aree di miglioramento e livello di soddisfazione. Lo abbiamo fatto con un campione di utenti estremamente ampio, quasi 2.000 rilevazioni; questionari somministrati nell'autunno del 2025”.

L'indagine evidenzia un buon livello di soddisfazione sia sulle linee RFI sia su quelle FER, vale a dire, la rete nazionale e quella gestita a livello regionale. Tra gli aspetti più apprezzati figurano le informazioni fornite ai viaggiatori, l'accessibilità ai treni, la facilità di acquisto dei biglietti e la qualità complessiva dell'esperienza di viaggio.

“Ancora dobbiamo rilevare che è migliorata, ma deve migliorare ancora – rileva Giuseppe Poli, in rappresentanza delle Associazioni del CRCU Emilia-Romagna (Adiconsum, Federconsumatori, Lega Consumatori, Udicon) - la conoscenza da parte degli utenti delle possibilità che hanno di produrre reclami, aderire alla conciliazione paritetica o addirittura fare ricorsi all'autorità di regolazione dei trasporti. Rispetto alla precedente rilevazione del 2023 migliorano anche le valutazioni su pulizia e igiene, mentre puntualità e sicurezza restano le principali criticità segnalate dagli utenti e le aree su cui concentrare gli interventi futuri.

“Quello che emerge dall'indagine ci deve servire per migliorare il nostro servizio – osserva Irene Priolo, assessora regionale a Mobilità e Trasporti - dal punto di vista della puntualità, dove abbiamo già una performance abbastanza buona. Perché la puntualità media regionale è del 92,3 per cento, però noi vorremmo tendere al 96 per cento di puntualità. Vogliamo lavorare ulteriormente sulla sicurezza, perché sappiamo che questo è uno dei temi che avvicinano, oppure allontanano, i nostri cittadini. Per cui, il progetto Stazioni Sicure, che facciamo nell'ambito delle nostre stazioni ferroviarie regionali, ma insieme anche al tavolo di confronto con la Prefettura, per quanto riguarda le stazioni di RFI”.

Nel video, le interviste a Elisa Martinelli, Università di Modena e Reggio Emilia; a Giuseppe Poli, in rappresentanza delle Associazioni del CRCU Emilia-Romagna (Adiconsum, Federconsumatori, Lega Consumatori, Udicon) e a Irene Priolo, assessora regionale a Mobilità e Trasporti

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