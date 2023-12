IL SOLE 24 ORE Indagine sulla Qualità della vita: Rimini perde 5 posizioni a si piazza 51ª Al primo posto Udine, seconda Bologna. Ultima in classifica Foggia

Rimini perde ancora 5 posizioni rispetto al 2022 e si piazza al 51° posto nella Qualità della vita delle province italiane. Lo dicono lo studio e la classifica pubblicata nella giornata di oggi, lunedì 4 dicembre da il Sole 24 Ore. L’indagine, pubblicata sempre alla fine dell’anno in corso, prende in esame i dati consolidati relativi ai 12 mesi precedenti.

Il territorio riminese si piazza così 51° su 107 province, in piena media nazionale, ma non sono da sottovalutare i costanti passi indietro anno dopo anno nella graduatoria: Rimini nel 2019 era al 17° posto, poi 36° nel 2020, 43° nel 2021 e 46° nel 2022. A penalizzare maggiormente Rimini è sicuramente la macro categoria tematica relativa a giustizia e sicurezza, con il territorio che perde ancora tre posizioni e ora si trova al 105° posto su 107 province.

A far risalire il ranking è invece l’area “Cultura e tempo libero” con Rimini al 3° posto e +4 posizioni guadagnate. Da segnalare le posizioni delle altre romagnole: Ravenna al 34° posto, 40° per Forlì-Cesena. Bologna è 2°, primo quest’anno Udine.

I dati “Giustizia e sicurezza” non posso far altro che aprire a delle ulteriori riflessioni su questo tema. E’ vero che i dati comprendono anche i flussi turistici, ma una serie di indicatori sono tra i peggiori su scala nazionale. Ad esempio Rimini figura al 106° posto come “Indice di criminalità”, con 6.246 denunce ogni 100 mila abitanti, quando la media nazionale si ferma a 3.307. Rimini è poi al 94° posto per furti in abitazione, 103° per furti con strappo, 105° per rapine in pubblica via, 99° per reati legati agli stupefacenti, 103° per estorsioni. Un bollettino che porta la città in fondo a tutti gli indicatori nazionali.

L’altra faccia della medaglia è una città che sa regalare occasioni di convivialità, appuntamenti culturali di rilievo e tante occasioni per fare sport e migliorare il proprio benessere. Rimini occupa infatti il 3° posto nell’area “Cultura e tempo libero”, guadagnando ulteriori 4 posizioni rispetto allo scorso anno.

Altri dati in media nazionale Rimini è al 50° posto per “Ricchezza e consumi”, con 3° posto per riqualificazione energetica. Affari e lavoro la provincia occupa il 33° posto, ma anche qui perde in un anno 23 posizioni.

A livello nazionale la classifica vede Udine piazzarsi al primo posto. Suonano più come delle conferme, invece, il secondo e il terzo posto rispettivamente di Bologna, vincitrice dell’edizione 2022 e sempre in testa nella categoria «Demografia, salute e società» spinta dai livelli d’istruzione elevati, e Trento, già vincitrice dell’Indice della sportività e di Ecosistema Urbano 2023.

Fanalino di coda invece il sud Italia. In primis il ritorno di Foggia, 107ª, a vestire la maglia nera. Tra le ultime cinque classificate arrivano anche Siracusa (104ª, perde 14 posizioni) e Napoli (105ª, perde 7 posizioni).

