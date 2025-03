POLITICA ITALIA Indennizzi ai balneari, l'Emilia-Romagna scettica: "Così com'è la norma non va bene" Il presidente De Pascale ricorda le promesse fatte dal centrodestra. Il sindaco di Rimini Sadegholvaad: "È tempo di dare certezze"

Al ministero dei Trasporti e Infrastrutture l'incontro organizzato da Matteo Salvini coi balneari doveva focalizzarsi sul decreto indennizzi, com'è stato chiamato, dopo la lettera inviata dalla Commissione europea che pone però limiti posti proprio sugli indennizzi per i concessionari uscenti nell'annosa vicenda della riassegnazione delle spiagge. I balneari uscenti insistono sul fatto che i subentranti non avrebbero solo nuda sabbia, ma un'azienda vera e propria, e non riconoscere gli investimenti fatti negli anni sarebbe, dicono, come espropriare di fatto una impresa privata e darla a un altro. Anche in Emilia-Romagna seguono con attenzione l'evolversi della trattativa. Anche il sindaco di Rimini chiede certezza per i propri imprenditori, che sono tanti, ricorda.

Nel video le interviste a Michele De Pascale, presidente Regione Emilia-Romagna, e a Jamil Sadegholvaad, sindaco di Rimini

