Indennizzi ai balneari, Salvini: “Li porteremo a casa, a costo di andare in Corte di Giustizia”

“Con due guerre in corso, la Commissione Europea si preoccupa di licenziare i balneari”. Il vicepremier Matteo Salvini all'Assemblea Nazionale del settore difende il modello italiano e attacca l'UE, all'indomani della comunicazione di Bruxelles che negherebbe il diritto all'indennizzo ai concessionari uscenti per gli investimenti fatti, strada invece sinora percorsa dal Governo con un decreto in attesa di essere varato.

“Non molliamo” - rassicura – a supporto di un comparto che porta 100 milioni di turisti in Italia e 10 miliardi di ricchezza: “migliaia di famiglie – dice – e piccole imprese che portano lavoro, bellezza e sicurezza sulle spiagge italiane”. Deciso ad andare avanti e lo ha ribadito proprio ieri in Consiglio dei Ministri: si dice pronto a cambiare il Codice della Navigazione, che prevede che il concessionario non abbia nulla a pretendere alla scadenza della concessione: “Se il decreto indennizzi non piace all'Ue – prosegue Salvini – ne presenteremo un altro, con lo stesso principio; lo porteremo a casa a costo di andare in Corte di Giustizia a Bruxelles”. Nel dire no a monopoli di grandi imprese su più stabilimenti, ai balneari chiede fiducia e "alle amministrazioni di non procedere in ordine sparso, ma di aspettare la nuova proposta normativa già all'attenzione dell'esecutivo”.

Operatori sul piede di guerra, “per difendere non solo le nostre aziende – dice il Presidente del Sindacato Italiano Balneari, Antonio Capacchione - ma un modello di balnezione che il mondo invidia”, ricordando i dati: 39,2% di presenze, in continuo incremento, fanno del 'prodotto mare' la parte rilevante del turismo italiano, come nella dimensione economica: 11% del PIL e il 13% per l'occupazione.









