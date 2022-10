Indice criminalità: Milano al primo posto, seconda Rimini, terza Torino

Tra le province italiane in testa nell’Indice della criminalità 2022 pubblicato sul Sole 24 Ore di lunedì 3 ottobre e che fa riferimento all'anno 2021, si conferma Milano il territorio con più furti rilevati ogni 100mila abitanti, in particolare nei negozi e nelle auto in sosta; la città metropolitana è settima per denunce di violenze sessuali; seconda per rapine in pubblica via; terza per associazioni per delinquere. A influenzare il trend delle denunce rilevate dalle forze di Polizia nel corso del 2021 sono i flussi turistici anche nella seconda provincia classificata, Rimini, dove anche qui sono i furti la tipologia di reato più denunciata, come a Milano. Seguono per densità di crimini altre grandi città: al terzo posto Torino, Bologna (4ª), Roma (5ª), Imperia (6ª) Firenze (7ª), Prato (8ª), Livorno (9ª) e Napoli (10ª). Meglio la provincia di Pesaro e Urbino che si trova alla 95ª posizione.