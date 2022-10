REPORT Indice criminalità: Milano al primo posto, seconda Rimini, terza Torino Seguono nella top ten: Bologna, Roma, Imperia, Firenze, Prato, Livorno e Napoli. Il commento del sindaco di Rimini: "Reati calano da 10 anni"

Tra le province italiane in testa nell’Indice della criminalità 2022 pubblicato sul Sole 24 Ore di lunedì 3 ottobre e che fa riferimento all'anno 2021, si conferma Milano il territorio con più furti rilevati ogni 100mila abitanti, in particolare nei negozi e nelle auto in sosta; la città metropolitana è settima per denunce di violenze sessuali; seconda per rapine in pubblica via; terza per associazioni per delinquere. A influenzare il trend delle denunce rilevate dalle forze di Polizia nel corso del 2021 sono i flussi turistici anche nella seconda provincia classificata, Rimini, dove anche qui sono i furti la tipologia di reato più denunciata, come a Milano. Seguono per densità di crimini altre grandi città: al terzo posto Torino, Bologna (4ª), Roma (5ª), Imperia (6ª) Firenze (7ª), Prato (8ª), Livorno (9ª) e Napoli (10ª). Meglio la provincia di Pesaro e Urbino che si trova alla 95ª posizione.

"Se da un lato i 25 Comuni della provincia pongono la nostra area al secondo posto in Italia nel rapporto tra denunce e popolazione ufficiale, dall'altro la stessa statistica rileva un significativo calo del 7,3% dei reati rispetto al 2019". Lo dice il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, sottolineando che il dato del 2021 "è di gran lunga il più basso da quando, nel 1996, cominciò questa rilevazione". Più nello specifico, rispetto a 10 anni fa, "il calo delle denunce si aggira nella provincia riminese, tra costa e entroterra, nell'ordine del 25%". Nel 2019, prosegue il primo cittadino, il Sole 24 Ore aveva introdotto il calcolo della componente turistica. "Rimini si trova nella parte virtuosa di questa classifica ponderata (insieme a Venezia, Aosta, Trento e Bolzano), tra le province più sicure del Paese". "Lasciando da parte le cifre - continua - nella sostanza resta un grande tema: l'adeguamento permanente degli organici di Polizia a beneficio di una provincia come la nostra che ha caratteristiche uniche nel panorama italiano". Per questo "una volta che sarà operativo il nuovo Governo chiederò, anche attraverso l'aiuto dei cinque parlamentari eletti nell'area riminese, un incontro con il nuovo Ministero dell'Interno".



