Indice della criminalità: Rimini scende al quinto posto, furti e rapine i reati più diffusi.

Numeri alla mano, i delitti denunciati alle autorità giudiziarie dalle forze di Polizia in Italia sono in aumento e - secondo Il Sole 24 Ore - la crescita riguarda soprattutto la micro-criminalità di strada. Nel 2024 i reati segnalati sono stati 2,38 milioni, con una crescita dell’1,7% rispetto al 2023 e del 3,4% rispetto al 2019, a conferma della ripresa post-pandemia della microcriminalità, soprattutto nelle grandi città.

Nonostante l’aumento, i livelli restano comunque inferiori a quelli di dieci anni fa, con un calo del 15% rispetto al 2014. L’Indice della Criminalità vede sul podio Milano, Roma e Firenze, che insieme concentrano il 23,5% degli illeciti rilevati. A seguire Bologna, Rimini e Torino, territori in cui il flusso quotidiano di city users e turisti incide significativamente sui dati.

Il 2024 rappresenta così il quarto anno consecutivo di aumento delle denunce e il secondo di fila sopra i livelli pre-Covid, superando i numeri registrati nel 2018.

Per quanto riguarda Rimini, dopo anni sul podio e la quarta posizione del 2023, la provincia scende al quinto posto, nonostante una variazione in lieve aumento nella classifica generale (+0,03%) rispetto all’anno precedente. I dati restano preoccupanti con 20.425 denunce in un anno.

A incidere maggiormente sul dato complessivo sono, ancora una volta, furti e rapine, che collocano Rimini rispettivamente al quarto e al quinto posto in Italia. Si contano oltre 11mila furti denunciati, mentre le rapine sono 319. Tra le tipologie di reato più diffuse emergono anche le lesioni dolose, che valgono alla provincia la quarta posizione nazionale, e i danneggiamenti, con 1.906 denunce e un tasso di 559,5 casi ogni 100mila abitanti (13ª posizione).

Rimini si colloca inoltre in 39ª posizione su scala nazionale per i reati informatici – truffe e frodi online – che contano 1.598 denunce, e in 25ª posizione per le estorsioni, con 79 episodi segnalati.

Sul fronte degli stupefacenti, le forze dell’ordine hanno registrato 275 denunce (11º posto nazionale), mentre i casi di sfruttamento della prostituzione e pornografia minorile sono 9, dato che colloca la provincia al 27º posto del ranking nazionale.

