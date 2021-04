EMERGENZA SANITARIA Indice Rt scende ancora a 0,81: le Regioni italiane si preparano al cambio di colore Sardegna unica a restare in rosso: l'ufficialità nel pomeriggio. Niente centri commerciali nel fine settimana

L'indice di contagiosità, Rt, scende sia pure di poco, ora è a 0,81 rispetto allo 0,85 della scorsa settimana. E' quanto emerge dal monitoraggio settimanale del ministero della Salute. Da lunedì cambiano anche i colori delle Regioni, la Sardegna potrebbe essere l'unica a rimanere in rosso, altre 4 in arancione, ossia Basilicata, Calabria, Sicilia e Valle d'Aosta, tutte le altre passerebbero in giallo. Si attende l'ufficialità nel pomeriggio. La Provincia autonoma di Bolzano ha già fatto sapere che lunedì riaprirà anche i locali interni dei ristoranti, mentre nel resto d'Italia si mangerà all'aperto.

Nel testo ufficiale del Decreto Riaperture, da oggi entrato in vigore, non c'è la riapertura dei centri commerciali nei fine settimana. Intanto uno studio dell'Università di Oxford, in collaborazione con l'Office for National Statistics che ha analizzato i risultati dei test del Covid in oltre 35mila persone nel Regno Unito, tra dicembre e aprile, dice che una dose di vaccino AstraZeneca o Pfizer riduce il rischio di contagio da coronavirus di quasi due terzi. 21 giorni dopo la somministrazione della prima dose, il tempo necessario al sistema immunitario per reagire, le infezioni sono diminuite del 65%.

