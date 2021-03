Indice Rt sopra 1 dopo sette settimane. Rezza: "Fermiamo ad ogni costo la variante brasiliana"

Nel video l'intervento di Giovanni Rezza, Direttore Generale della Prevenzione presso il Ministero della Salute

Netto peggioramento dei dati del contagio in Italia, sei le Regioni a rischio alto. Campania in zona rossa, Veneto e Friuli in arancione. Arrivano i dati sulla maggiore mortalità nell'anno 2020 rispetto al periodo tra il 2015 e il 2019, diffusi dall'Istituto di Sanità. Tra marzo e dicembre scorsi oltre 108mila i decessi in più; nel periodo ottobre-dicembre 213mila morti, 52mila in più. Gli over 80 i più colpiti, 76.708 in più le persone decedute in quella fascia di età. Bilancio particolarmente pesante per la Lombardia, 111,8% in più di decessi. I dati attuali, oltretutto, continuano a peggiorare, per la prima volta dopo 7 settimane l'indice di trasmissibilità del contagio, Rt, a livello nazionale torna sopra la soglia critica di 1, a 1,06. Gli ospedali sempre più sotto stress, le terapie intensive sono al 26% dell'occupazione, contro il 24% della scorsa settimana.









Sei le Regioni classificate a rischio alto: Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia-Giulia, Lombardia e Marche. Solo la Sardegna attualmente è a rischio basso. Preoccupano soprattutto le varianti, e se l'inglese è ormai prevalente, dicono dall'Istituto superiore di Sanità, ma i vaccini sembrano comunque contrastarla, sulla brasiliana ci sono ancor più timori. L'invito della cabina di regia è chiaro Con gli oltre 24mila (24.036) casi odierni, l'Italia supera il totale dei 3 milioni dall'inizio della pandemia (3.023.129). Ancora un aumento per terapie intensive (2.525, +50) e per i ricoveri ordinari (20.374, 217), 297 le vittime, a un passo dalle 100mila (99.271).





