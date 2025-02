È ancora ricoverato nel reparto di rianimazione del Bufalini di Cesena il presidente di Confcommercio Rimini, Gianni Indino, 70 anni, colpito venerdì da un improvviso aneurisma cerebrale. Le sue condizioni sono stabili e le prossime ore saranno determinanti per capire l’evolversi della situazione. Ne dà notizia Altarimini. I medici stanno riducendo i farmaci per cercare di svegliarlo, spiegano i familiari. A Rimini c’è grande apprensione per la sorte di Indino.