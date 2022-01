Indino, Confcommercio Rimini: "Gli interventi del governo non bastano"

Il presidente di Confcommercio della provincia di Rimini, Gianni Indino, è intervenuto, con una nota, sull'impatto del caro prezzi. "Elettricità e gas alle stelle con prezzi anche più che raddoppiati, uniti al caro-carburante, - scrive Indino - stanno già decretando aumenti sui prodotti e di sicuro nel giro di qualche settimana subiranno variazioni con un grande aggravio. Una miscela esplosiva per l’economia - preannuncia - che alimenta dubbi anche riguardo la prossima estate. Gli interventi del governo al momento non bastano e come Confcommercio ci stiamo adoperando. In questo momento così particolare è fondamentale che le aziende si muovano con attenzione nel mercato dell'energia. Chiediamo dunque con forza ulteriori interventi statali immediati".