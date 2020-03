Individuata centrale dello spaccio dai Carabinieri di Riccione

Si è conclusa nella tarda serata di ieri un’operazione antidroga condotta dai Carabinieri di Riccione e che ha portato all’arresto di uno spacciatore di origine albanese e di un suo cliente risultato particolarmente pericoloso. I Militari avevano notato la presenza in strada di A.S., 23enne, volto noto come nota è la sua condizione di nullafacente, nonostante il divieto per Codid-19 così hanno deciso di pedinarlo, scoprendo una redditizia attività di spaccio condotta in casa a Rimini. Durante il pedinamento hanno notato un 37 enne originario di Empoli, anche lui in giro nonostante i divieti che aveva tentato di procurarsi dello stupefacente. Alla vista dei militari il toscano ha reagito con violenza aggredendo i due carabinieri che, a fatica, sono riusciti ad immobilizzarlo, riportando solo lievi ecchimosi ed escoriazioni. Contestualmente, i carabinieri del N.O.R., al comando del S.Ten. Maurizio Guadalupi, hanno scoperto numerose dosi di cocaina pronte allo spaccio, in casa dello spacciatore, contante per 7.500 euro circa, in banconote di medio taglio. Per i due arrestati processo per direttissima.