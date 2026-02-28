NOVAFELTRIA Infastidisce clienti e danneggia arredi di un locale: arrestato 56enne in stato di alterazione

Un 56enne del posto è stato arrestato nella notte dai Carabinieri della Compagnia di Novafeltria con le accuse di resistenza e violenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato, dopo aver seminato il caos in un locale del centro cittadino. L’intervento è scattato in tarda serata, su segnalazione al Numero Unico di Emergenza 112 per una situazione di forte tensione e pericolo. Giunti sul posto, i militari hanno trovato l’uomo in evidente stato di alterazione psico-fisica mentre minacciava clienti e danneggiava gli arredi del locale, creando paura tra i presenti. Alla vista dei Carabinieri il 56enne ha continuato a mantenere un atteggiamento aggressivo, opponendo resistenza e tentando di aggredire i militari. Avrebbe inoltre cercato di danneggiare l’auto di servizio prima di essere bloccato. L’uomo, con precedenti di polizia, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo disposto dall’Autorità giudiziaria per la mattinata odierna.

