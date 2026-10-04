Inferno nel camping a Peschiera del Garda: 24 feriti, in fiamme decine di bungalow Il rogo è divampato poco prima delle 6 al camping Bella Italia. Una persona in codice rosso, sette in giallo e 16 in verde. Tra le ipotesi sulle cause una candela o un fornellino antizanzare.

Inferno nel camping a Peschiera del Garda: 24 feriti, in fiamme decine di bungalow.

Un vasto incendio è divampato all’alba di domenica 4 ottobre all’interno del camping Bella Italia di Peschiera del Garda, in provincia di Verona, coinvolgendo numerose casette mobili e provocando il ferimento di diverse persone. L’allarme è scattato poco prima delle 6 del mattino, quando nella struttura erano presenti migliaia di ospiti. Le fiamme si sono propagate rapidamente nella zona dei bungalow, interessando anche alcune automobili parcheggiate e rendendo necessario un massiccio intervento dei soccorritori.

Il bilancio sanitario parla di 24 persone soccorse: una in codice rosso, sette in codice giallo e 16 in codice verde. Diverse persone sono state assistite direttamente sul posto, mentre sette sono state portate in pronto soccorso. Tra queste ci sono anche tre minorenni. Una persona ha riportato ustioni di terzo grado, mentre per altri feriti si sono registrati problemi legati all’inalazione di fumo e monossido di carbonio.

Sul posto sono intervenuti una ventina di vigili del fuoco con cinque mezzi, insieme agli operatori del Suem 118. Le operazioni sono state rese particolarmente delicate dalla presenza di bombole di Gpl e di automobili. Durante l’incendio sarebbe stata avvertita anche un’esplosione. Il rogo ha devastato una parte del campeggio.

Le prime ricostruzioni parlano di circa trenta casette coinvolte, distribuite su tre file, oltre a diverse vetture. Un van è stato completamente distrutto dalle fiamme. Determinante è stato anche l’intervento del personale della struttura. Il guardiano notturno, accortosi delle fiamme e del fumo, ha fatto scattare l’emergenza e provveduto alla chiusura del gas. Ai primi soccorsi avrebbero partecipato anche quattro vigili del fuoco tedeschi che si trovavano in vacanza nel campeggio e che, accortisi dell’incendio, sono intervenuti in attesa dell’arrivo delle squadre italiane. Sono ora in corso gli accertamenti per stabilire con precisione l’origine del rogo.

La pista dolosa sarebbe al momento esclusa e l’incendio avrebbe avuto natura accidentale, partendo dall’interno di uno dei bungalow. Tra le ipotesi prese in considerazione c’è quella di una candela rimasta accesa o di un piccolo fornellino utilizzato contro le zanzare.



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