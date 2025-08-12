Inflazione da record a Rimini

Questa volta Rimini avrebbe fatto decisamente a meno di questo primato nazionale. A luglio 2025 è risultata la città con l'inflazione più alta d'Italia. Un trend che conferma i dati del mese scorso.

A stilare la classifica è l'Unione Nazionale Consumatori rielaborando i dati Istat resi noti ieri. La città romagnola è prima tra le città con più di 150mila abitanti con una inflazione tendenziale pari a +2,8% rispetto a luglio 2024, Tradotto in euro si stima una spesa aggiuntiva su base annua equivalente a 771 euro per una famiglia media. Medaglia d'argento per Bolzano che, con +2,2% su luglio 2024, ha un incremento di spesa annuo pari a 730 euro a famiglia. Sul gradino più basso del podio Belluno, terza sia per inflazione, con +2,6%, che per spesa supplementare, pari a 678 euro annui per una famiglia tipo.

Il dato medio italiano è di +1,7% rispetto a luglio del 2024 e dello 0,4% in più su giugno scorso con l'accelerazione tendenziale dei prezzi in particolare nel settore alimentare (+3,7% da +3,3%) e dei trasporti (+3,3% da +2,9%). Si accentua invece la flessione tendenziale dei prezzi degli energetici (-3,4% dal -2,1% di giugno). Il 'carrello della spesa' vede rincari annui da +2,8% a +3,2% (la stima preliminare indicava +3,4%). E' al sud la crescita tendenziale dei prezzi più alta di quella nazionale (+1,9%), mentre è uguale nel Nord-Est (+1,7%) e inferiore nel Centro (scesa da +1,7% a +1,6%), nel Nord-Ovest e nelle Isole (da +1,5% a +1,4%).

"Si conferma la stangata sulle vacanze estive degli italiani, con tutte le voci legate a viaggi e turismo che segnano fortissimi rincari rispetto allo scorso anno" afferma il Codacons, secondo cui l'inflazione all'1,7% "equivale a un maggiore esborso pari a +559 euro annui per la famiglia 'tipo', +761 euro per un nucleo con due figli". L'associazione guidata da Carlo Rienzi indica aumenti per voli nazionali (+35,9% su anno), europei (+5,5%), traghetti (+10,9%), auto a noleggio (+9,9%), pacchetti vacanza nazionali (+10,3%), case vacanza, b&b e altre strutture ricettive (+6%), spiagge e piscine (+3,4%), musei e monumenti storici (+4%). L'Unione nazionale consumatori mette in evidenza che i pacchetti vacanza nazionali segnano +16,1% su mese mentre gli stabilimenti balneari hanno aumentato i prezzi del 7,3% su giugno. "Per una coppia con due figli, ci sarà un rialzo complessivo del costo della vita pari a 606 euro su base annua, ma di questi ben 356 se ne vanno solo per i prodotti alimentari e le bevande analcoliche", spiega il presidente Massimiliano Dona. Nel dettaglio, Assoutenti indica i prezzi della frutta fresca che "salgono a luglio del +8,8% su anno, pomodori +12,3%, latticini +7%, burro +16,9%, uova +7,2%, cioccolato +13,2%, caffè +23,4%".







