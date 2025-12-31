Influenza: è boom di contagi, medici ricordano l'importanza di vaccinazione e igiene

Festività natalizie con il termometro in mano. Quasi 1 milione i contagi per infezioni respiratorie, tra le quali l'influenza, dal 15 al 21 dicembre in Italia. E il trend è tutt'altro che in diminuzione. Anzi, a cavallo tra il vecchio e il nuovo anno la curva dei contagi è in salita e il picco, almeno per l'influenza stagionale, è atteso nelle prossime settimane. Per i virus respiratori, segnala un rapporto dell'Istituto superiore di sanità, sempre dal 15 al 21 del mese, l'incidenza è stata di 17,1 casi per 1.000 assistiti. Di conseguenza, aumentano gli accessi in pronto soccorso e le ospedalizzazioni per sindromi respiratorie, soprattutto tra le persone più anziane. Anche i bambini sono tra i più colpiti.

L'Emilia-Romagna non fa eccezione, sul piano dei contagi, con quasi 76mila persone interessate da malattie respiratore acute legate al virus influenzale tra il 15 e il 22 dicembre. In accelerazione la curva delle infezioni, con un'incidenza settimanale di 19,39 casi per 1.000 assistiti. Gli esperti ricordano allora l'importanza di vaccinarsi. In Regione, dal 1 gennaio 2026, estensione dei vaccini anti-influenzali gratis a tutti i residenti o assistiti dal servizio sanitario nazionale che ne facciano richiesta, compatibilmente con la disponibilità delle scorte. In corso, in Italia, anche la campagna anti-Covid per le categorie a rischio.

Cene e feste tra amici e parenti durante il periodo natalizio sono tra i motivi dell'incremento dei contagi. Sempre utile, come ricordano i medici, adottare le classiche e semplici precauzioni, su tutte areare spesso i locali e lavarsi le mani.







