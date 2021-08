Infortunio in montagna: grave un riminese

Un uomo di 57 anni, di Rimini, si è ferito gravemente in un incidente in montagna avvenuto nella tarda mattinata di ieri a Forni di Sotto in Provincia di Udine. L'escursionista faceva parte di un gruppo di sette turisti che stava scendendo lungo la forra del Rio Rassie facendo canyoning. Affrontando la zona di una cascata, l'uomo è caduto procurandosi la frattura del bacino. Sul posto sono state inviate dalla Sores Fvg le squadre del Soccorso Alpino della stazione di Forni di Sopra, i soccorritori della Guardia di Finanza e i Vigili del fuoco, a supporto dell'elisoccorso sanitario regionale. È stata l'equipe di quest'ultimo a trattare l'infortunato e ad adagiarlo su una barella, per recuperarlo a bordo con il verricello e condurlo in ospedale.