Infortunio sui sentieri di Ridracoli: escursionista soccorsa dal Soccorso Alpino

Nel pomeriggio di mercoledì 1° maggio, i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia-Romagna – Stazione Monte Falco – sono intervenuti per soccorrere una donna di 65 anni infortunatasi durante un’escursione lungo il sentiero 239, nella zona di Cà di Sopra, nei pressi di Ridracoli (comune di Bagno di Romagna, in provincia di Forlì-Cesena).

La donna, che stava camminando in compagnia, ha riportato un trauma a un arto inferiore, rendendo impossibile il proseguimento in autonomia lungo il percorso. L'allarme è stato lanciato immediatamente, e sul posto sono arrivati i tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, attrezzati per operare in zone impervie e boschive.

Una volta raggiunta, l’escursionista è stata stabilizzata e poi trasportata su barella portantina per circa 30 minuti fino al punto di incontro con l’ambulanza proveniente da Santa Sofia, che l’ha poi condotta in ospedale per accertamenti e cure.

L’intervento si è concluso positivamente grazie alla rapidità e alla preparazione delle squadre del CNSAS, che anche in occasione della festa del 1° maggio hanno garantito la sicurezza dei tanti escursionisti presenti sulle montagne dell’Appennino romagnolo.