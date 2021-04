MALTEMPO Ingenti danni all'agricoltura a causa dell'ondata di maltempo che ha caratterizzato l'inizio settimana Nel servizio anche uno sguardo a San Marino.

Decisamente prematura una valutazione dell'impatto sulle produzioni agricole sammarinesi del recente colpo di coda d'inverno; nevicate fuori stagione, e gelate, che hanno interessato soprattutto le parti alte del territorio. Se vi sono foglie bruciate – fanno sapere dall'UGRAA – lo si scoprirà nei prossimi giorni; a preoccupare maggiormente sarebbero comunque le viti, che avevano già formato le prime gemme. Il brusco calo termico – dopo un periodo particolarmente mite, che aveva favorito il risveglio della vegetazione - potrebbe aver poi provocato danni alla produzione di frutta; praticata tuttavia solo in forma amatoriale in Repubblica.

A differenza della Romagna, dove il gelo diffuso avrebbe colpito gravemente gli albicocchi, con perdite dei raccolti superiori al 50%; conseguenze pesanti anche per le produzioni di pesche, kiwi e ciliegie. I danni hanno riguardato aziende agricole di gran parte del Nord Italia e di alcune Regioni del Centro. “Molte imprese – sottolinea Coldiretti – hanno visto perdere in una giornata il lavoro di un intero anno”. Compromessi anche gli ortaggi. Senza contare poi i costi aggiuntivi, per aumentare il livello di riscaldamento nelle serre. In Italia, sempre secondo Coldiretti, i cambiamenti climatici - e il moltiplicarsi di eventi meteorologici estremi - avrebbero fatto perdere oltre 14 miliardi; tra cali della produzione agricola e danni alle infrastrutture, nelle campagne, causati da frane e allagamenti.

