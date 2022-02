PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Inizia il Mattarella bis, nel pomeriggio il giuramento

Attesa per il discorso di Mattarella davanti al Parlamento in seduta comune, nell'aula di Montecitorio, quando oggi pomeriggio, alle 15:30, giurerà dopo la rielezione al Quirinale. Quando il presidente parlerà nell'emiciclo, avrà già prestato giuramento di fedeltà alla Repubblica. Le cerimonia prevede un breve viaggio dal Quirinale ritorno sul sedile posteriore di una Lancia Flaminia scortata dai corazzieri, 21 salve di cannone sparate dal Gianicolo, onori militari e infine la visita dei presidenti di Regione, dei ministri e del premier Mario Draghi. Che, seguendo il protocollo, gli offrirà le proprie dimissioni.

Il voto per il Colle continua intanto a provocare tensione tra i partiti. Nel centrodestra, Berlusconi avverte Lega e FdI: “Forza Italia è e resterà il perno della coalizione”. Mentre nel M5s Conte e Di Maio sono ai ferri corti, con l'ex premier che chiede ai ministri dei Cinque Stelle d'impegnarsi nel governo in un patto “per i cittadini e non per altri interessi” e di dare risposte “senza perdere tempo”.

