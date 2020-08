RIMINI Inizia il Meeting, taglio del nastro con Mario Draghi Il Segretario agli Esteri Beccari interverrà giovedì 20 agosto

Inizia il Meeting, taglio del nastro con Mario Draghi.

Il titolo del Meeting, che inizia questa mattina alle ore 11.00, è 'Privi di meraviglia restiamo sordi al sublime'. Ma il tema dominante sarà quello della ripartenza e del mondo che sarà in epoca Covid. L'inaugurazione di questa edizione speciale, che si potrà seguire anche e soprattutto online, è affidata all'ex presidente della Bce Mario Draghi, che discuterà con il presidente della Fondazione Meeting per l'Amicizia fra i popoli, Bernhard Scholz. Per evidenti ragioni, l'iniziativa organizzata da 40 anni da Comunione e Liberazione non potrà essere il tradizionale mega-incontro nei padiglioni della fiera riminese. Due iniziative al giorno al Palacongressi, con capienza massima di 400 persone. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

"Siamo ora chiamati a ripartire - ha scritto ieri il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio inviato al Meeting - con maggiore qualità, con più forte coscienza di comunità, con un nuovo sviluppo che rispetti la natura e superi le discriminazioni sociali”. Un messaggio augurale indirizzato al vescovo di Rimini è arrivato anche dal segretario di Stato vaticano Pietro Parolin, a nome di Papa Francesco, che ha sottolineato come "anche nel deserto della pandemia sono riemerse domande spesso sopite: qual è il senso della vita, del dolore, della morte?”.

Il Meeting proseguirà fino a domenica: si alterneranno, in presenza o in collegamento, dirigenti d'azienda, esperti di sanità, ministri e presidenti di Regione: fra loro Roberto Speranza, Paolo Gentiloni, Roberto Gualtieri, Paola De Micheli, Luigi Di Maio. Giovedì 20 agosto il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari interverrà alla conferenza “Una nuova visione per l’Europa” con il Presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli in collegamento.



