POLITICA ITALIA Inizia la lunga campagna elettorale per le regionali: si parte con le Marche Tanti i nodi da sciogliere, per entrambe le coalizioni

Maggioranza e opposizione sono già concentrate sulle elezioni regionali, che saranno tante e spezzettate: 17 milioni i cittadini interessati. Si inizia con Marche, il 28-29 settembre, dove se la vedranno il presidente uscente, Acquaroli, per il centrodestra, che si ricandida, e Matteo Ricci per il centrosinistra. Il 5-6 ottobre sarà la volta della Calabria, dopo le dimissioni anticipate di Roberto Occhiuto, indagato, ma che si ricandida, che se la vedrà con Pasquale Tridico, uomo di Giuseppe Conte, per il centrosinistra. Proprio il leader 5Stelle oggi era in Regione. Il 12-13 ottobre si voterà in Toscana poi Puglia, Campania e Veneto, dove non mancano i nodi da sciogliere, in entrambe le coalizioni, visto che i presidenti hanno tutti concluso il loro secondo e ultimo mandato. Intanto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha ricevuto il presidente polacco Karol Nawrocki, ha garantito proprio a Schlein che tutelerà l'incolumità dei connazionali all'estero, riferendosi all'equipaggio italiano della Global Sumud Flotilla. Sempre Meloni, dopo il consiglio dei ministri durato oltre due ore, ha inviato una nota per sottolineare come “il ruolo dei professionisti sia fondamentale per il rilancio dell'Italia. I tre disegni di legge delega varati, dedicati alle professioni sanitarie e forense, hanno un minimo comune denominatore: restituire il giusto riconoscimento ad una categoria di lavoratori per troppo tempo trascurata e considerata addirittura di serie B”.

Nel video l'intervista a Giuseppe Conte, presidente Movimento 5 Stelle

