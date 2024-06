Inizio d'estate rovente: arrivano i primi bollini rossi per il caldo A Bologna, il livello di rischio sarà oggi e domani arancione (livello 2). Ancona, oggi arancione, domani sarà tra le città con bollino rosso

Inizio d'estate rovente: arrivano i primi bollini rossi per il caldo.

Inizio d'estate rovente per l'Emilia Romagna. Il 21 giugno segnerà l'inizio della stagione e sarà anche il giorno più caldo tra quelli monitorati nell'ultimo aggiornamento del bollettino sulle ondate di calore diffuso dal Ministero della Salute italiano. Venerdì, otto città italiane avranno il bollino rosso. A Bologna, il livello di rischio sarà oggi e domani arancione (livello 2), insieme ad altre 14 città: Ancona, Bari, Campobasso, Catania, Firenze, Frosinone, Latina, Napoli, Palermo, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma e Viterbo. Ancona, oggi arancione, domani sarà tra le città con bollino rosso - insieme a Bari, Brescia, Catania, Messina, Napoli, Pescara, Reggio Calabria, Trieste e Viterbo- .

Medici SIMA: “Da caldo rischi per organi vitali e cervello”

Il caldo record che investirà l'Italia, con temperature che fino a venerdì 21 giugno supereranno i 40 gradi, ben 12 sopra la norma climatologica, rappresenta un serio pericolo per la salute, specie per soggetti più fragili come anziani, bambini e cittadini con patologie preesistenti. Questo è il monito degli esperti della Società Italiana di Medicina Ambientale (Sima), che tra le ripercussioni del repentino rialzo delle temperature sull'organismo indicano anche "possibili danni a organi vitali e cervello".

Anticiclone Minosse alla massima potenza, temperature oltre i 40°C

Non non solo super caldo. Da segnalare, per questo Solstizio d’estate 2024, anche l’arrivo di temporali forti verso le regioni di Nord-Ovest.

